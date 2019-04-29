У Полтавській обл. на вулиці вибухнула граната, є постраждала

Ілюстративне фото (nastol.com.ua)

В результаті вибуху гранати Ф-1, жінка отримала осколкові поранення тулуба і ніг

В селищі Опішня Зіньківського району в результаті вибуху гранати постраждала 64-річна жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою інформацією, жінка отримала осколкові поранення тулуба і ніг в результаті вибуху гранати Ф-1, кинутої місцевим жителем на одній з вулиць селища.

"Відомо, що в момент вибуху боєприпасу постраждала їхала по вулиці на мопеді. Жінці надана медична допомога без госпіталізації. Поліцейськими затриманий 35-річний житель району, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні цього злочину", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за статтею про замах на вбивство (ст. 15 ст. 115 КК України). Триває слідство.

Раніше в Харкові на вулиці Старо-Григорівської невідомий кинув гранату в салон автомобіля, в результаті чого постраждала людина.

Крім того, в Києві в результаті вибуху гранати в житловій квартирі багатоповерхівки у мікрорайоні Позняки загинули 2 людей. Чоловік приніс додому гранату і підірвав її.