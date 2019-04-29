ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Полтавській обл. на вулиці вибухнула граната, є постраждала

Новини » Надзвичайні події    29.04.2019 - 16:20
У Полтавській обл. на вулиці вибухнула граната, є постраждала
Ілюстративне фото (nastol.com.ua)

В результаті вибуху гранати Ф-1, жінка отримала осколкові поранення тулуба і ніг

В селищі Опішня Зіньківського району в результаті вибуху гранати постраждала 64-річна жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою інформацією, жінка отримала осколкові поранення тулуба і ніг в результаті вибуху гранати Ф-1, кинутої місцевим жителем на одній з вулиць селища.

"Відомо, що в момент вибуху боєприпасу постраждала їхала по вулиці на мопеді. Жінці надана медична допомога без госпіталізації. Поліцейськими затриманий 35-річний житель району, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні цього злочину", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за статтею про замах на вбивство (ст. 15 ст. 115 КК України). Триває слідство.

Раніше в Харкові на вулиці Старо-Григорівської невідомий кинув гранату в салон автомобіля, в результаті чого постраждала людина.

Крім того, в Києві в результаті вибуху гранати в житловій квартирі багатоповерхівки у мікрорайоні Позняки загинули 2 людей. Чоловік приніс додому гранату і підірвав її.

У Харкові невідомий кинув гранату в автомобіль У Києві в квартирі вибухнула граната, є загиблі
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Полтавская областьпостраждалігранатаВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся