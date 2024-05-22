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У Полтавському районі пролунав вибух

Фото: в Полтавському районі було чути вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Полтавському районі близько опівночі, 22 травня, пролунав вибух. В області триває повітряна тривога через загрозу ворожих атак із застосуванням "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Полтава".

Зазначимо, що сигнал тривоги в регіоні пролунав ще годину тому. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію ударних безпілотників противника.

Зазначимо, що влада Полтавської області інформацію про вибух у регіоні наразі не надає.

Між тим жителі Полтави кажуть в мережі про звук вибуху, що було чути у Полтавському районі.

 

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері 21 травня росармія запустила ударні безпілотники типу "Шахед" по Україні для завдання ударів. Через загрозу ворожих повітряних атак в кількох областях була оголошена тривога.

За даними моніторингових груп та місцевих пабліків, БПЛА ворога прямували у бік Конотопа та Шостки Сумської області. Повідомляється про вибух в районі Конотопа, зокрема в населеному пункті.

 

Ближче до опівночі "почервоніла" через дрони-камікадзе противника майже половина мапи країни. В командуванні Повітряних сил ЗСУ оновлюють дані про рух "Шахедів" та маневри.

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ПолтаваВибухВійна в УкраїніПовітряна тривога