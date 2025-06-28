У Полтавському районі понад 1100 споживачів залишилися без світла: що сталося

В суботу, 28 червня, мешканців п'яти населених пунктів Полтавського району залишилися без світла. Причиною стали сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.

Водночас він додав, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

"Через сильні пориви вітру залишилися без світла 1072 побутових та 102 юридичних споживачів у п’яти населених пунктах Полтавського району", - йдеться у повідомленні.

Проблеми з електроенергією

Нагадаємо, кілька днів тому, 26 червня, у Полтавській області теж спостерігалися проблеми зі світлом через негоду.

Когут повідомляв, що внаслідок сильних поривів вітру без електроенергії тимчасово залишилися 529 споживачів у Гадяцькій, Пирятинській та Глобинській громадах.

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