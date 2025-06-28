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У Полтавському районі понад 1100 споживачів залишилися без світла: що сталося

Субота 28 червня 2025 16:21
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У Полтавському районі понад 1100 споживачів залишилися без світла: що сталося Фото: фахівці вже працюють над відновленням електропостачання (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В суботу, 28 червня, мешканців п'яти населених пунктів Полтавського району залишилися без світла. Причиною стали сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.

"Через сильні пориви вітру залишилися без світла 1072 побутових та 102 юридичних споживачів у п’яти населених пунктах Полтавського району", - йдеться у повідомленні.

Водночас він додав, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Проблеми з електроенергією

Нагадаємо, кілька днів тому, 26 червня, у Полтавській області теж спостерігалися проблеми зі світлом через негоду.

Когут повідомляв, що внаслідок сильних поривів вітру без електроенергії тимчасово залишилися 529 споживачів у Гадяцькій, Пирятинській та Глобинській громадах.

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