У Полтавському районі понад 1100 споживачів залишилися без світла: що сталося
В суботу, 28 червня, мешканців п'яти населених пунктів Полтавського району залишилися без світла. Причиною стали сильні пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.
"Через сильні пориви вітру залишилися без світла 1072 побутових та 102 юридичних споживачів у п’яти населених пунктах Полтавського району", - йдеться у повідомленні.
Водночас він додав, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
Проблеми з електроенергією
Нагадаємо, кілька днів тому, 26 червня, у Полтавській області теж спостерігалися проблеми зі світлом через негоду.
Когут повідомляв, що внаслідок сильних поривів вітру без електроенергії тимчасово залишилися 529 споживачів у Гадяцькій, Пирятинській та Глобинській громадах.
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