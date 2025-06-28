В Полтавском районе более 1100 потребителей остались без света: что произошло

Фото: специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения (Getty Images)

В субботу, 28 июня, жители пяти населенных пунктов Полтавского района остались без света. Причиной стали сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОГА Владимира Когута.

"Из-за сильных порывов ветра остались без света 1072 бытовых и 102 юридических потребителей в пяти населенных пунктах Полтавского района", - говорится в сообщении. В то же время он добавил, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.