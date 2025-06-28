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В Полтавском районе более 1100 потребителей остались без света: что произошло

Суббота 28 июня 2025 16:21
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В Полтавском районе более 1100 потребителей остались без света: что произошло Фото: специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 28 июня, жители пяти населенных пунктов Полтавского района остались без света. Причиной стали сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОГА Владимира Когута.

"Из-за сильных порывов ветра остались без света 1072 бытовых и 102 юридических потребителей в пяти населенных пунктах Полтавского района", - говорится в сообщении.

В то же время он добавил, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Проблемы с электроэнергией

Напомним, пару дней назад, 26 июня, в Полтавской области тоже наблюдались проблемы со светом из-за непогоды.

Когут сообщал, что в результате сильных порывов ветра без электроэнергии временно остались 529 потребителей в Гадячской, Пирятинской и Глобынской громадах.

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