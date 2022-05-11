Полтавский район подвергся ракетному удару с самолета РФ

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию главы области в Telegram.

Регион подвергся обстрелу в среду вечером. Детали удара, а также информацию о его жертвах и возможных разрушениях пока уточняются.

"Полтавский район. Ракетный удар с вражеского самолета. Выясняем детали о разрушениях и пострадавших", – говорится в сообщении.

Новость дополняется.