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Полтавский район подвергся ракетному удару с самолета РФ

Фото: Вражеский самолет нанес удар по Полтавской области (t.me/dsszzi_official)
Автор: Антон Федорцив

Ракетному удару с вражеского самолета подвергся Полтавский район. Обстрел подтвердил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы области в Telegram.

Регион подвергся обстрелу в среду вечером. Детали удара, а также информацию о его жертвах и возможных разрушениях пока уточняются.

"Полтавский район. Ракетный удар с вражеского самолета. Выясняем детали о разрушениях и пострадавших", – говорится в сообщении.

Новость дополняется.

К слову, российские оккупанты нанесли 18 ракетных ударов по поселку в Запорожской области.

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