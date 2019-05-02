Полтавский облсовет потребует отчета Биленького из-за бюджетных схем

Полтавский облсовет будет требовать отчета председателя облсовета Александра Биленького из-за бюджетных схем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение местного депутата Руслана Ляшко в Facebook.

Как отметил Ляшко, руководству Полтавского областного совета придется ответить перед депутатами за "грандиозные растраты бюджетных средств".

"В пятницу, 3 мая, на выездной сессии Полтавского областного совета, которая пройдет в Миргороде, депутаты намерены потребовать отчет от председателя облсовета Александра Биленького по фактам масштабных финансовых и должностных злоупотреблений со стороны руководства и аппарата облсовета. Причиной возмущения депутатского корпуса Полтавской области стала информация постоянной Комиссии облсовета по вопросам бюджета и управления имуществом о результатах первого этапа ревизии эффективности использования средств областного бюджета", - написал он.

По его словам, комиссия выявила и задокументировала, что расходы на ремонт сессионного зала здания облсовета в Полтаве уже завышены более чем в 13 раз от изначально декларируемых - с 15 млн грн до 66 млн грн. В результате стоимость "ремонта" одного рабочего места депутата облсовета с закупкой новой мебели обойдется налогоплательщикам более чем в 30 тысяч долларов - и это в стране, которая воюет.

"Кадровые назначения в коммунальных предприятиях областного подчинения привели к падению финансовой дисциплины, росту кредиторской задолженности. Из-за непрофессиональных управленческих решений со стороны руководства облсовета фактически стали банкротами такие крупные коммунальные предприятия как "Полтавафарм", "Полтаватопливо", "Полтававодоканал". Руководство Полтавского облсовета самоустранилось от контроля бюджетных средств, что привело к коррупционным проявлениям в их использовании. Что уже вылилось в уголовное преследование со стороны НАБУ теперь уже бывшего председателя Полтавской ОГА Валерия Головко. Очевидно, что при этом В. Головко не мог осуществлять свою деятельность без соучастия и координации со стороны председателя Полтавского облсовета А. Биленького и недавно отстраненного своими же коллегами председателя бюджетного комитета Полтавского облсовета Николая Бондаря", - добавил он.

Депутат считает, что ответственность за все перечисленные выявленные нарушения и злоупотребления лежит прежде всего на председателе Полтавского облсовета Александре Биленьком.

"Тем временем бюджетная Комиссия облсовета приступила к ревизии использования средств областного бюджета, израсходованных на реализацию целевой программы "Окружающая среда - 2021", в частности, на так называемую "расчистку русел рек" и строительство гидротехнических сооружений. А это сотни миллионов гривен. Члены бюджетной комиссии Полтавского облсовета, считают, что вопрос об ответственности за выявленные злоупотребления со стороны руководства облсовета уже не лежит в политической плоскости, а является процессом сугубо в русле уголовного права и уголовной ответственности", - написал он.