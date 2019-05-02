Полтавська облрада вимагатиме звіту Біленького через бюджетні схеми

Полтавська облрада вимагатиме звіту голови облради Олександра Біленького через бюджетні схеми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевого депутата Руслана Ляшка у Facebook.

Як зазначив Ляшко, керівництву Полтавської обласної ради доведеться відповісти перед депутатами за "грандіозне розтрачання бюджетних коштів".

"У п'ятницю, 3 травня, на виїзній сесії Полтавської обласної ради, яка пройде в Миргороді, депутати мають намір вимагати звіт від голови облради Олександра Біленького за фактами масштабних фінансових і посадових зловживань з боку керівництва і апарату облради. Причиною обурення депутатського корпусу Полтавської області стала інформація постійної Комісії облради з питань бюджету та управління майном про результати першого етапу ревізії ефективності використання коштів обласного бюджету", - написав він.

За його словами, комісія виявила і задокументувала, що витрати на ремонт сесійної зали будівлі облради в Полтаві вже завищені більш ніж в 13 разів від спочатку декларованих - з 15 млн грн до 66 млн грн. В результаті вартість "ремонту" одного робочого місця депутата облради із закупівлею нових меблів обійдеться платникам податків більш ніж в 30 тисяч доларів - і це в країні, що воює.

"Кадрові призначення в комунальних підприємствах обласного підпорядкування привели до падіння фінансової дисципліни, зростання кредиторської заборгованості. Через непрофесійні управлінські рішення з боку керівництва облради фактично стали банкрутами такі великі комунальні підприємства як "Полтавафарм", "Полтавапаливо", "Полтававодоканал". Керівництво Полтавської облради самоусунулося від контролю бюджетних коштів, що призвело до корупційних проявів в їх використанні. Що вже вилилося в кримінальне переслідування з боку НАБУ тепер уже колишнього голови Полтавської ОДА Валерія Головка. Очевидно, що при цьому В. Головко не міг здійснювати свою діяльність без співучасті та координації з боку голови Полтавської облради А. Біленького і недавно відстороненого своїми ж колегами голови бюджетного комітету Полтавської облради Миколи Бондара", - додав він.

Депутат вважає, що відповідальність за всі перераховані виявлені порушення і зловживання лежить перш за все на голові Полтавської облради Олександрі Біленькому.

"Тим часом бюджетна Комісія облради приступила до ревізії використання коштів обласного бюджету, витрачених на реалізацію цільової програми "Довкілля - 2021", зокрема, на так зване "розчищення русел річок" і будівництво гідротехнічних споруд. А це сотні мільйонів гривень. Члени бюджетної комісії Полтавської облради, вважають, що питання про відповідальність за виявлені зловживання з боку керівництва облради вже не лежить в політичній площині, а є процесом суто в руслі кримінального права та кримінальної відповідальності", -написав він.