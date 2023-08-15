У Полтавській області змінять час продажу алкоголю

"З 17 серпня алкогольні напої у закладах торгівлі та громадського харчування Полтавської області можна буде придбати з 08:00 до 22:00. Таке рішення ухвалила Рада оборони області", - розповів Лунін.

За його словами, це дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів податків, а також спрямовувати більше коштів з отриманого бізнесом прибутку на підтримку ЗСУ.

Що змінилося

Варто зауважити, що до 17 серпня алкоголь в Полтавській області можна буде придбати з 10:00 до 21:00. Такі часові рамки місцева влада запровадила ще у грудні минулого року.

Нагадаємо, у червні в Харківській області ввели заборону на продаж алкоголю тільки під час комендантської години.