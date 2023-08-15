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У Полтавській області змінять час продажу алкоголю

Фото: у Полтавській області змінять час продажу алкоголю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Полтавській області з 17 серпня розширять часовий проміжок продажу алкоголю. Таке рішення ухвалили після звернень представників бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Полтавської ОВА Дмитра Луніна у Facebook.

"З 17 серпня алкогольні напої у закладах торгівлі та громадського харчування Полтавської області можна буде придбати з 08:00 до 22:00. Таке рішення ухвалила Рада оборони області", - розповів Лунін.

За його словами, це дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів податків, а також спрямовувати більше коштів з отриманого бізнесом прибутку на підтримку ЗСУ.

Що змінилося

Варто зауважити, що до 17 серпня алкоголь в Полтавській області можна буде придбати з 10:00 до 21:00. Такі часові рамки місцева влада запровадила ще у грудні минулого року.

Нагадаємо, у червні в Харківській області ввели заборону на продаж алкоголю тільки під час комендантської години.

 

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