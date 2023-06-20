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У Харківській області змінили правила продажу алкоголю

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Вівторок 20 червня 2023 19:24
У Харківській області змінили правила продажу алкоголю Фото: у Харківській області було змінено час продажу алкоголю (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Харківській області було змінено час продажу алкоголю. Відтепер заборона на це буде діяти лише під час комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Харківської обласної військової адміністрації та Харківського військового гарнізону.

У більшості громад Харківської області комендантська година діє з 23:00 до 05:00. Саме в цей час тамкатегорично заберонено продаж алкогольних напоїв.

"Заборонити на території громад Харківської області, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією та віднесених до "території можливих бойових дій" торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі під час комендантської години", - сказано у наказі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський підписав указ про створення нової військової адміністрації у Красноградському районі Харківській області.

Також у Харкові перейменували російський драматичний театр імені Пушкіна, а населений пункт Ватутіне у Харківській області планується перейменувати у Залужне.

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