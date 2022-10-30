В Полтавській області ввели чіткий графік віялових відключень світла
З 1 листопада в Полтавській області вводять віялові відключення електроенергії за чітким графіком.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
"Відключення світла повинні бути максимально справедливими та прогнозованими. Люди мають знати, коли та на скільки в них зникне електроенергія", - написав він.
Так, область розділили на три черги, електроенергію в яких будуть вимикати згідно з встановленим графіком. Відключення будуть тривати 2 години, але якщо температура повітря буде нижчою за -10 градусів, то їх тривалість скоротять до 1,5 годин
Також віялові відключення за графіком вводять в Харкові. Там вони почнуться вже з понеділка, 31 жовтня і триватимуть по 3 години з 07:00 до 21:00.
А в Києві готують нові графіки відключення електроенергії. При цьому тривалість обмежень може бути збільшена до 6 годин.