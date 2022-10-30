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В Полтавській області ввели чіткий графік віялових відключень світла

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Полтава, Неділя 30 жовтня 2022 18:51
В Полтавській області ввели чіткий графік віялових відключень світла Фото: в Полтавській області вводять новий графік відключення світла (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

З 1 листопада в Полтавській області вводять віялові відключення електроенергії за чітким графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Відключення світла повинні бути максимально справедливими та прогнозованими. Люди мають знати, коли та на скільки в них зникне електроенергія", - написав він.

Так, область розділили на три черги, електроенергію в яких будуть вимикати згідно з встановленим графіком. Відключення будуть тривати 2 години, але якщо температура повітря буде нижчою за -10 градусів, то їх тривалість скоротять до 1,5 годин

Також віялові відключення за графіком вводять в Харкові. Там вони почнуться вже з понеділка, 31 жовтня і триватимуть по 3 години з 07:00 до 21:00.

А в Києві готують нові графіки відключення електроенергії. При цьому тривалість обмежень може бути збільшена до 6 годин.

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