В Полтавской области ввели четкий график веерных отключений света

"Отключение света должно быть максимально справедливым и прогнозируемым. Люди должны знать, когда и на сколько у них исчезнет электроэнергия", - написал он.

Так, область разделили на три очереди, электроэнергию в которых будут выключать согласно установленному графику. Отключения будут продолжаться 2 часа, но если температура воздуха будет ниже -10 градусов, то их продолжительность сократят до 1,5 часов.