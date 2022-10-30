В Полтавской области ввели четкий график веерных отключений света
С 1 ноября в Полтавской области вводят веерные отключения электроэнергии по четкому графику.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.
"Отключение света должно быть максимально справедливым и прогнозируемым. Люди должны знать, когда и на сколько у них исчезнет электроэнергия", - написал он.
Так, область разделили на три очереди, электроэнергию в которых будут выключать согласно установленному графику. Отключения будут продолжаться 2 часа, но если температура воздуха будет ниже -10 градусов, то их продолжительность сократят до 1,5 часов.
Также веерные отключения по графику вводятся в Харькове. Там они начнутся уже с понедельника, 31 октября и продлятся по 3 часа с 07:00 до 21:00.
А в Киеве готовят новые графики отключения электроэнергии. При этом длительность ограничений может быть увеличена до 6 часов.