ua ru
Чт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Полтавской области упали два украинских самолета: что известно

Новина українською →
Полтава, Четверг 13 октября 2022 13:57
В Полтавской области упали два украинских самолета: что известно Фото: в Полтавской области упали два украинских самолета (poltava to)
Автор: Наталия Гурковская

В Полтавской области упали два украинских самолета. Произошли ЧП 11 и 12 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина на брифинге в четверг, 13 октября.

"К сожалению, во вторник и в среду произошли авиационные катастрофы. Падали самолеты наши. Случилось это именно в Шишацкой общине. Больше информации комментировать не могу. Ждем от Министерства обороны информацию, когда получим, будем понимать, что произошло", - сказал он.

Как добавил Лунин, травмированных или погибших среди гражданского населения нет.

"Что касается гражданских, то я имею право ответить на ваши вопросы и скажу так - гражданское население не пострадало", - заявил глава региона.

Напомним, в апреле в Запорожской области упал самолет Ан-26, который выполнял технический рейс. Сообщалось о пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская область
NEWS
Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ
Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ
DAILY
Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны
Юлия Акимовакорреспондент Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны