В Полтавской области упали два украинских самолета: что известно

В Полтавской области упали два украинских самолета. Произошли ЧП 11 и 12 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина на брифинге в четверг, 13 октября.

"К сожалению, во вторник и в среду произошли авиационные катастрофы. Падали самолеты наши. Случилось это именно в Шишацкой общине. Больше информации комментировать не могу. Ждем от Министерства обороны информацию, когда получим, будем понимать, что произошло", - сказал он.

Как добавил Лунин, травмированных или погибших среди гражданского населения нет.

"Что касается гражданских, то я имею право ответить на ваши вопросы и скажу так - гражданское население не пострадало", - заявил глава региона.