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У Полтавській області стався землетрус

Фото: у Полтавській області стався землетрус (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Решетилівському районі Полтавської області сьогодні вночі, 1 березня, стався землетрус магнітудою 3,6.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Головного центру спеціального контролю.

Повідомляється, що епіцентр землетрусу знаходиться на захід від міста Полтава на глибині 10 км. Поштовхи було зафіксовано о 2:22 за Київським часом.

Карта: Головний центр спеціального контролю (gcsk.gov.ua)

За класифікацією землетрусів воно відноситься до ледь відчутних. Вагання могли відчуватися лише окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Землетруси в Україні

У низці регіонів України періодично відбуваються землетруси, як правило, з дуже невеликою магнітудою.

Так, 18 лютого було зареєстровано землетрус у Тернопільській області з епіцентром на глибині 5 км. На початку місяця також у Карпатах стався землетрус. Сила поштовхів відносилася до ледь відчутних.

Крім того, у жовтні минулого року у східній частині Словаччини стався землетрус, який відчули мешканці західних областей України.

У вересні на Закарпатті зафіксували землетрус біля кордону з Румунією. Його сила теж була невідчутною.

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Полтавская область