ua ru
Ср, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Полтавській області сьогодні лунатимуть звуки пострілів

Новость на русском →
Полтава, Середа 12 квітня 2023 11:22
У Полтавській області сьогодні лунатимуть звуки пострілів Фото: жителів Полтавської області попередили про стрільби (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Полтавській області у середу, 12 квітня, проведуть військові навчання. Місцевих жителів попередили про звуки стрілянини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

За його словами, навчальння зі стрільби проведуть на території Щербанівської громади.

"12 квітня в Щербанівській громаді відбудуться навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - попередили жителів регіону.

Нагадаємо, з 5 квітня у Полтавській області скороитили тривалість комендантської години. Вона триває з 00:00 до 04:00.

Детальніше про комендантську година на Великдень та які обмеження будуть в областях - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавская область вибухи
NEWS
Комендантська година на Великдень: які обмеження будуть в областях
Комендантська година на Великдень: які обмеження будуть в областях
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно