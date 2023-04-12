ua ru
Ср, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Полтавской области сегодня будут раздаваться звуки стрельбы

Новина українською →
Полтава, Среда 12 апреля 2023 11:22
В Полтавской области сегодня будут раздаваться звуки стрельбы Фото: жителей Полтавской области предупредили о стрельбах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Полтавской области в среду, 12 апреля, проведут военные учения. Местных жителей предупредили о звуках стрельбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

По его словам, учения по стрельбе проведут на территории Щербановской общины.

"12 апреля в Щербановской общине состоятся обучающие стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - предупредили жителей региона.

Напомним, с 5 апреля в Полтавской области сократили продолжительность комендантского часа. Он длится с 00:00 до 04:00.

Детальнее о комендантском часе на Пасху и какие ограничения будут в областях - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская область вибухи
NEWS
Какой будет погода на Пасху и ожидать ли возвращения холодов: прогноз Укргидрометцентра
Какой будет погода на Пасху и ожидать ли возвращения холодов: прогноз Укргидрометцентра
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно