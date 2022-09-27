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У Полтавській області сьогодні лунатимуть вибухи: що відомо

Фото: У Полтавській області сьогодні лунатимуть вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок та середу, 27 та 28 вересня, у Полтавській області лунатимуть вибухи, оскільки в області проведуть технічні роботи у кар'єрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

Зокрема, технічні вибухи лунатимуть у Кременчуцькій та Горішньоплавнівській громадах.

"27 та 28 вересня заплановано технічні вибухи на кар'єрах підприємств у Кременчуцькій та Горішньоплавнівській громадах. Якщо ви почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій!" - написав Лунін.

Нагадаємо, російські окупанти двічі за ніч обстріляли Миколаїв. Прильоти були у різних районах міста.

Увечері 26 вересня окупанти знову атакували іранськими дронами Одеську область. Сили ППО збили три безпілотники.

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Полтавская областьВибухВійна Росії проти України