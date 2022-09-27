В Полтавской области сегодня будут раздаваться взрывы: что известно

Во вторник и среду, 27 и 28 сентября, в Полтавской области будут раздаваться взрывы, поскольку в области проведут технические работы в карьерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВА Дмитрий Лунина в Telegram .

В частности, технические взрывы будут раздаваться в Кременчугской и Горишнеплавновской общинах.

"27 и 28 сентября запланированы технические взрывы на карьерах предприятий в Кременчугской и Горишнеплавновской общинах. Если вы услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие!" - написал Лунин.

Напомним, российские оккупанты дважды за ночь обстреляли Николаев. Прилеты были в разных районах города.

Вечером 26 сентября оккупанты снова атаковали иранскими дронами Одесскую область. Силы ПВО сбили три беспилотника.

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