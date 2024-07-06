У Полтавській області пролунав вибух

У Кременчуцькій громаді Полтавської області було чутно звук вибуху.

Про це повідомили місцеві жителі, передає РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

"У Кременчуцькій громаді на Полтавщині було чутно звук вибуху, повідомили Суспільному місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня у низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку ударними БПЛА з боку Росії.

Вибухи пролунали у Сумах. У місті тимчасово припинено подачу води.

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