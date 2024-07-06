У Полтавській області пролунав вибух
Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
У Кременчуцькій громаді Полтавської області було чутно звук вибуху.
Про це повідомили місцеві жителі, передає РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
"У Кременчуцькій громаді на Полтавщині було чутно звук вибуху, повідомили Суспільному місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 6 липня у низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку ударними БПЛА з боку Росії.
Вибухи пролунали у Сумах. У місті тимчасово припинено подачу води.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.