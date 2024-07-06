В Полтавской области раздался взрыв
Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
В Кременчугской общине Полтавской области был слышен звук взрыва.
Об этом сообщили местные жители, передает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.
"В Кременчугской общине Полтавской области был слышен звук взрыва, сообщили Общественному местные жители", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 6 июля в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки ударными БПЛА со стороны России.
Взрывы раздались в Сумах. В городе временно прекращена подача воды.
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