В Полтавской области раздался взрыв

В Кременчугской общине Полтавской области был слышен звук взрыва.

Об этом сообщили местные жители, передает РБК-Украина со ссылкой на Общественное .

"В Кременчугской общине Полтавской области был слышен звук взрыва, сообщили Общественному местные жители", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 6 июля в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки ударными БПЛА со стороны России.

Взрывы раздались в Сумах. В городе временно прекращена подача воды.

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