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В Полтавській області пролунав вибух

Фото: у Полтавській області пролунав вибух 15 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Полтавській області 15 червня пролунав вибух. У регіоні було оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Миргородській громаді на Полтавщині було чутно звук вибуху", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога

Повітряна тривога була оголошена у частині регіонів України – Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Донецькій областях.

У Повітряних силах ЗС попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

"Миргород - у укриття! Ракети у вашому напрямку!" - писали військові.

Зазначимо, що о 12.14 на Полтавщині оголосили відбій тривоги.

Нагадаємо, 15 червня в Україні оголошували масштабну тривогу. У Росії піднімали МіГ-31К.

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Полтавська областьВибухВійна в Україні