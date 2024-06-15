В Полтавской области раздался взрыв

В Полтавской области 15 июня раздался взрыв. В регионе была объявлена тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
"В Миргородской общине Полтавской области был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.
Воздушная тревога была объявлена в части регионов Украины - Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях.
В Водушных силах ВСу предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
"Миргород - в укрытие! Ракеты в вашем направлении!" - писали военные.
Отметим, что в 12:14 в Полтавской области объявили отбой тревоги.
Напомним, 15 июня в Украине объявляли масштабную тревогу. В России поднимали МиГ-31К.
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