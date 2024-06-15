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В Полтавской области раздался взрыв

Фото: в Полтавской области раздался взрыв 15 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Полтавской области 15 июня раздался взрыв. В регионе была объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Миргородской общине Полтавской области был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена в части регионов Украины - Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

В Водушных силах ВСу предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

"Миргород - в укрытие! Ракеты в вашем направлении!" - писали военные.

Отметим, что в 12:14 в Полтавской области объявили отбой тревоги.

Напомним, 15 июня в Украине объявляли масштабную тревогу. В России поднимали МиГ-31К.

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