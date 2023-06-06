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У Полтавській області призначили нового керівника прокуратури

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Вівторок 06 червня 2023 16:38
У Полтавській області призначили нового керівника прокуратури Фото: Євген Гладій (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Кава

Нового керівника Полтавської обласної прокуратури було представлено у вівторок, 6 червня. Ним став Євген Гладій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офіса Генпрокурора.

За словами заступника Генерального прокурора Антона Войтенко, пріоритетом відомства лишається документування злочинів, пов’язаних із російською агресією на території України.

"Серед першочергових викликів також злочини проти основ національної безпеки. Окрім цього, у фокусі уваги протидія корупції, злочинам у бюджетній і земельній сферах, проявам організованої злочинності", - сказав він.

Своєю чергою Євген Гладій подякував за довіру і запевнив, що докладе максимум зусиль для забезпечення належної реалізації функцій прокуратури у Полтавській області.

Євген Гладій народився у 1984 році. Він випускник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2006 року, понад 11 років – на керівних посадах. До призначення очолював Обухівську окружну прокуратуру на Київщині.

Раніше Полтавською обласною прокуратурою керував Антон Столітній. Він працював на цій посаді від 10 вересня 2020-го року. Звільнили Столітнього 25 січня 2023-го.

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Офіс Генпрокурора
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