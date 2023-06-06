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В Полтавской области назначили нового руководителя прокуратуры

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Вторник 06 июня 2023 16:38
В Полтавской области назначили нового руководителя прокуратуры Фото: Евгений Гладий (t.me/pgo_gov_ru)
Автор: Наталья Кава

Новый руководитель Полтавской областной прокуратуры был представлен во вторник, 6 июня. Им стал Евгений Гладий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По словам заместителя Генерального прокурора Антона Войтенко, приоритетом ведомства остается документирование преступлений, связанных с российской агрессией на территории Украины.

"Среди первоочередных вызовов также преступления против основ национальной безопасности. Кроме того, в фокусе внимания противодействие коррупции, преступлениям в бюджетной и земельной сферах, проявлениям организованной преступности", - сказал он.

В свою очередь Евгений Гладий поблагодарил за доверие и заверил, что приложит максимум усилий для обеспечения надлежащей реализации функций прокуратуры в Полтавской области.

Евгений Гладий родился в 1984 году. Выпускник Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры работает с 2006 года, более 11 лет – на руководящих должностях. До назначения возглавлял Обуховскую окружную прокуратуру Киевской области.

Ранее Полтавской областной прокуратурой руководил Антон Столетний . Он работал на этом посту от 10 сентября 2020 года. Уволили Столетнего 25 января 2023-го.

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Офис Генпрокурора
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