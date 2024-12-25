У Полтавській області пошкоджено енергоінфраструктуру, є тимчасові відключення світла

Під час масованої атаки ворог також атакував й Полтавську область. Є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіпа Проніна.

За словами Проніна, за попередньою інформацією, влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих у Полтавській області немає.

"Є пошкодження енергетичної інфраструктури та тимчасові вимкнення світла в Кременчуцькому районі. Фахівці вже працюють над відновленням", - написав Пронін.

Обстріли України

З початком повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) систематично завдає ударів по Україні, використовуючи артилерію, ракети, безпілотні літальні апарати (БпЛА) і авіацію. Ціллю атак стають військові, енергетичні та цивільні об’єкти, що призводить до руйнувань і жертв серед мирного населення.

Минулої ночі окупанти застосували дрони-камікадзе типу Shahed, а зранку перейшли до обстрілів ракетами та балістичними снарядами. Основний удар спрямували на енергетичну інфраструктуру країни. Вибухи під час атаки пролунали в низці регіонів.

За словами президента Володимира Зеленського, Росія випустила по Україні понад 70 ракет та 100 дронів.