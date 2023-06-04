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У Полтавській області понад 2 години тривала тривога, відпрацювала ППО

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Полтавська область, Неділя 04 червня 2023 15:28
У Полтавській області понад 2 години тривала тривога, відпрацювала ППО Фото: ППО відпрацювала в Полтавській області (офіційний сайт корпорації Kongsberg)
Автор: Каріна Левицька

В Полтавській області понад дві години тривала повітряна тривога. ППО відпрацювала по всіх повітряних цілях.

Про це розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Більш як 2 години тривала повітряна тривога в Полтавській області. В області чудово відпрацювала ППО", - повідомив глава ОВА.

За словами Луніна, влучань в місті не зафіксовано.

Зазначимо, що під час повітряної тривоги місцеві жителі повідомляли, що звуки вибухів було чутно на території Кременчуцького району.

Ситуація в Полтавській області

Полтавська область постраждала від російської агресії з першого дня повномаштабного вторгнення. Тоді, 24 лютого, 2022 року в Миргороді відбувся перший вибух в області. Росіяни спершу атакували військовий аеродром, а після цього нанесли удари по об’єктах у ще шести населених пунктах.

Найчастіше під обстрілами знаходиться Кременчук, зокрема, росіяни влучили в нафтопереробний завод та теплоелектроцентраль.

Ми повідомляли, що у середу ввечері, 1 березня, російські окупаційні війська знову завдали ракетного удару по інфраструктурі Кременчуцького району.

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