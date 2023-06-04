В Полтавской области более 2 часов длилась тревога, отработала ПВО

В Полтавской области более двух часов продолжалась воздушная тревога. ПВО отработало по всем воздушным целям.

Об этом рассказал начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Более 2 часов длилась воздушная тревога в Полтавской области. В области прекрасно отработала ПВО", - сообщил глава ОГА.

По словам Лунина, попаданий в городе не зафиксировано.

Отметим, что во время воздушной тревоги местные жители сообщали, что звуки взрывов были слышны на территории Кременчугского района.

Ситуация в Полтавской области

Полтавская область пострадала от российской агрессии с первого дня полномасштабного вторжения. Тогда, 24 февраля, 2022 года в Миргороде произошел первый взрыв в области. Россияне сначала атаковали военный аэродром, а после этого нанесли удары по объектам в еще шести населенных пунктах.

Чаще всего под обстрелами находится Кременчуг, в частности, россияне попали в нефтеперерабатывающий завод и теплоэлектроцентраль.

Мы сообщали, что в среду вечером, 1 марта, российские оккупационные войска снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре Кременчугского района.

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