У Полтавській області п'яний чоловік підірвав гранату біля будинку: є постраждалі

У неділю, 8 вересня, у місті Гребінка Полтавської області чоловік у нетверезому стані підірвав гранату біля п'ятиповерхового будинку. Три людини дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як повідомляється, 8 вересня близько 4:00 ранку до поліції надійшла інформація від громадян, що поблизу багатоквартирного будинку по вулиці Незалежності в місті Гребінка стався вибух.

Правоохоронці з’ясували, що у дворі п’ятиповерхівки чоловік кинув гранату. Він був у стані сп’яніння. Через це поранені троє місцевих жителів 1989, 1986 та 1992 років народження, які перебували поруч. Їх госпіталізували, життю постраждалих нічого не загрожує.

28-річний підозрюваний - місцевий мешканець. За місцем його проживання слідчі провели санкціонований обшук, у ході якого виявили та вилучили речові докази, які направлені на експертизу.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вже повідомлено про підозру у вчиненні двох злочинів та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу - тримання під вартою.

Підозру йому оголосили за двома статтями Кримінального кодексу:

частиною 4 статті 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень);

частиною 1 статті 263 - (незаконне зберігання, придбання бойових припасів).

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.