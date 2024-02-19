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У Полтавській області НП на газопроводі: що відомо

Полтавська область, Понеділок 19 лютого 2024 17:29
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У Полтавській області НП на газопроводі: що відомо Архівне фото: У Полтавській області НП на газопроводі (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

У Полтавській області сьогодні, 19 лютого, стався порив газопроводу високого тиску. Ліквідація аварії вже почалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"У селищі Велика Багачка стався порив газопроводу високого тиску. Бригади вже на місці, ліквідовують ситуацію. Загазованості території немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці докладають зусиль, аби мешканці не відчули наслідків пориву. Наразі блакитне паливо в домівках є, але все ж таки можливі тимчасові відключення газу у Великій Багачці та селах Кротовщина, Довгалівка, Буряківщина, Затон, Байрак, Мала Решетилівка, Якимово та Балюки. Це понад 2900 абонентів.

У Полтавській області НП на газопроводі: що відомо

Фото: Велика Багачка (google.com)

Пронін додав, що бригади працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити газопостачання до домівок людей.

Не перша аварія

Тиждень тому у Полтавській області стався витік на газопроводі. Без газу тоді залишилися 1500 споживачів.

"На газопроводі в Новосанжарській громаді працівники "Полтавагазу" виявили витік. Щоб ліквідувати аварію, тимчасово призупинили газопостачання до близько 1500 споживачів у Лелюхівці та Нових Санжарах", - повідомляв Пронін.

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