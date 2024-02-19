ua en ru
Пн, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Полтавской области ЧП на газопроводе: что известно

Полтавская область, Понедельник 19 февраля 2024 17:29
UA EN RU
В Полтавской области ЧП на газопроводе: что известно Архивное фото: В Полтавской области ЧП на газопроводе (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Полтавской области сегодня, 19 февраля, произошел порыв газопровода высокого давления. Ликвидация аварии уже началась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Филипа Пронина.

"В поселке Великая Багачка произошел порыв газопровода высокого давления. Бригады уже на месте, ликвидируют ситуацию. Загазованности территории нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты прилагают усилия, чтобы жители не почувствовали последствий порыва. Сейчас голубое топливо в домах есть, но все же возможны временные отключения газа в Великой Багачке и селах Кротовщина, Довгаловка, Буряковщина, Затон, Байрак, Малая Решетиловка, Якимово и Балюки. Это более 2900 абонентов.

В Полтавской области ЧП на газопроводе: что известно

Фото: Великая Багачка (google.com)

Пронин добавил, что бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить газоснабжение в дома людей.

Не первая авария

Неделю назад в Полтавской области произошла утечка на газопроводе. Без газа тогда осталось 1500 потребителей.

"На газопроводе в Новосанжарской общине работники "Полтавагаза" обнаружили утечку. Чтобы ликвидировать аварию, временно приостановили газоснабжение около 1500 потребителей в Лелюховке и Новых Санжарах", - сообщал Пронин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская область Газ
NEWS
ВСУ сбили еще два самолета россиян на востоке
ВСУ сбили еще два самолета россиян на востоке
DAILY
Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки изменит фронт и есть ли силы отбить удар РФ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки изменит фронт и есть ли силы отбить удар РФ