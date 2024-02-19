В Полтавской области ЧП на газопроводе: что известно
В Полтавской области сегодня, 19 февраля, произошел порыв газопровода высокого давления. Ликвидация аварии уже началась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Филипа Пронина.
"В поселке Великая Багачка произошел порыв газопровода высокого давления. Бригады уже на месте, ликвидируют ситуацию. Загазованности территории нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты прилагают усилия, чтобы жители не почувствовали последствий порыва. Сейчас голубое топливо в домах есть, но все же возможны временные отключения газа в Великой Багачке и селах Кротовщина, Довгаловка, Буряковщина, Затон, Байрак, Малая Решетиловка, Якимово и Балюки. Это более 2900 абонентов.
Фото: Великая Багачка (google.com)
Пронин добавил, что бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить газоснабжение в дома людей.
Не первая авария
Неделю назад в Полтавской области произошла утечка на газопроводе. Без газа тогда осталось 1500 потребителей.
"На газопроводе в Новосанжарской общине работники "Полтавагаза" обнаружили утечку. Чтобы ликвидировать аварию, временно приостановили газоснабжение около 1500 потребителей в Лелюховке и Новых Санжарах", - сообщал Пронин.
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