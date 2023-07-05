В Полтавській області мікроавтобус з військовими потрапив в аварію, розпочато розслідування

Поблизу Пирятина в Полтавській області, 4 липня, сталось ДТП за участі мікроавтобуса в якому їхали військові Збройних сил України.

Про це розповів речник теруправління Держбюро розслідувань Олександр Білка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар " Суспільному ".

Аварія сталась зранку. Мікроавтобус з’їхав за межі проїзної частини та перевернувся. Внаслідок ДТП загинув один із пасажирів, ще четверо - травмовані.

Як розповів "Суспільному" директор Пирятинської лікарні Олександр Гаркавенко, стан постраждалих оцінюється як стабільний, середньої тяжкості. Усі перебувають при свідомості.

ДБР, зі свого боку, розпочало досудове розслідування за частиною першою статті 415 Кримінального кодексу України "Порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого".

Відповідно до санкції, винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі строком до 5 років.

Смертельна ДТП в Києві

Нагадаємо, що 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив 23-річного бійця Нацгвардії біля одного з блокпостів в Києві. На жаль, військовий загинув на місці від отриманих травм.

Після аварії суддю було затримано. Йому було оголошено про підозру. 27 травня його арештували на два місяці без можливості внесення застави. Зокрема 19 червня Київський апеляційний суд залишив Тандира під вартою.