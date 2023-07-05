ua ru
Ср, 05 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Полтавской области микроавтобус с военными попал в аварию, начато расследование

Новина українською →
Среда 05 июля 2023 14:39
В Полтавской области микроавтобус с военными попал в аварию, начато расследование Фото: в Полтавской области микроавтобус с военными попал в аварию, начато расследование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вблизи Пирятина в Полтавской области, 4 июля, произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором ехали военные Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказал спикер теруправления Госбюро расследований Александр Белка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий "Суспільному".

Авария произошла утром. Микроавтобус съехал за пределы проезжей части и перевернулся. В результате ДТП погиб один из пассажиров, еще четверо - травмированы.

Как рассказал "Суспільному" директор Пирятинской больницы Александр Гаркавенко, состояние пострадавших оценивается как стабильное, средней тяжести. Все находятся в сознании.

ГБР, в свою очередь, начало досудебное расследование по части первой статьи 415 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего".

Согласно санкции, виновнику ДТП грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Смертельное ДТП в Киеве

Напомним, что 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил 23-летнего бойца Нацгвардии возле одного из блокпостов в Киеве. К сожалению, военный погиб на месте от полученных травм.

После аварии судья был задержан. Ему было объявлено о подозрении. 27 мая его арестовали на два месяца без возможности внесения залога. В частности 19 июня Киевский апелляционный суд оставил Тандыра под стражей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Полтавская область
NEWS
Чем грозит повреждение реакторов на ЗАЭС: ответ эксперта
Чем грозит повреждение реакторов на ЗАЭС: ответ эксперта
DAILY
Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария