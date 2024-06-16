У Полтавській області лунають вибухи
У Полтавській області 16 червня прогриміли вибухи. У регіоні було оголошено тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"У Полтавському районі було чутно звук вибуху", - йдеться в повідомленні.
Через кілька хвилин видання повідомило про повторні звуки вибухів у Полтавській області.
"Останній пролунав у Миргородському районі", - додали журналісти.
Повітряна тривога
О 10:56 у кількох регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, "почервоніли" Кіровоградська, Черкаська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Харківська, Сумська, Чернігівська, Полтавська та Дніпропетровська області.
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
"Швидка мета на Миргород!" – попередили військові.
Починаючи з 11:32, у зазначених областях оголосили відбій тривоги.
Нагадаємо, 15 червня на Полтавщині теж лунали вибухи.
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