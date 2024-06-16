У Полтавській області лунають вибухи

У Полтавській області 16 червня прогриміли вибухи. У регіоні було оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Полтавському районі було чутно звук вибуху", - йдеться в повідомленні. Через кілька хвилин видання повідомило про повторні звуки вибухів у Полтавській області. "Останній пролунав у Миргородському районі", - додали журналісти. Повітряна тривога О 10:56 у кількох регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, "почервоніли" Кіровоградська, Черкаська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Харківська, Сумська, Чернігівська, Полтавська та Дніпропетровська області. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. "Швидка мета на Миргород!" – попередили військові. Починаючи з 11:32, у зазначених областях оголосили відбій тривоги. Нагадаємо, 15 червня на Полтавщині теж лунали вибухи.