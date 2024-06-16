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У Полтавській області лунають вибухи

Полтава, Неділя 16 червня 2024 11:21
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У Полтавській області лунають вибухи Фото: у Полтавській області пролунали вибухи 16 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Полтавській області 16 червня прогриміли вибухи. У регіоні було оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Полтавському районі було чутно звук вибуху", - йдеться в повідомленні.

Через кілька хвилин видання повідомило про повторні звуки вибухів у Полтавській області.

"Останній пролунав у Миргородському районі", - додали журналісти.

Повітряна тривога

О 10:56 у кількох регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, "почервоніли" Кіровоградська, Черкаська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Харківська, Сумська, Чернігівська, Полтавська та Дніпропетровська області.

У Полтавській області лунають вибухи

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

"Швидка мета на Миргород!" – попередили військові.

Починаючи з 11:32, у зазначених областях оголосили відбій тривоги.

Нагадаємо, 15 червня на Полтавщині теж лунали вибухи.

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Полтавська область Вибухи
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