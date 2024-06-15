В Полтавській області пролунав вибух
У Полтавській області 15 червня пролунав вибух. У регіоні було оголошено тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"У Миргородській громаді на Полтавщині було чутно звук вибуху", - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога
Повітряна тривога була оголошена у частині регіонів України – Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Донецькій областях.
У Повітряних силах ЗС попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
"Миргород - у укриття! Ракети у вашому напрямку!" - писали військові.
Зазначимо, що о 12.14 на Полтавщині оголосили відбій тривоги.
Нагадаємо, 15 червня в Україні оголошували масштабну тривогу. У Росії піднімали МіГ-31К.
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