В Полтавській області пролунав вибух

У Полтавській області 15 червня пролунав вибух. У регіоні було оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Миргородській громаді на Полтавщині було чутно звук вибуху", - йдеться у повідомленні. Повітряна тривога Повітряна тривога була оголошена у частині регіонів України – Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Донецькій областях. У Повітряних силах ЗС попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. "Миргород - у укриття! Ракети у вашому напрямку!" - писали військові. Зазначимо, що о 12.14 на Полтавщині оголосили відбій тривоги. Нагадаємо, 15 червня в Україні оголошували масштабну тривогу. У Росії піднімали МіГ-31К.