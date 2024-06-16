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В Полтавской области раздаются взрывы

Полтава, Воскресенье 16 июня 2024 11:21
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В Полтавской области раздаются взрывы Фото: в Полтавской области раздались взрывы 16 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Полтавской области 16 июня прогремели взрывы. В регионе была объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Полтавском районе был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.

Через несколько минут издание сообщило о повторных звуках взрывов в Полтавской области.

"Последний раздался в Миргородском районе", - добавили журналисты.

Воздушная тревога

В 10:56 в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, "покраснели" Кировоградская, Черкасская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Харьковская, Сумская, Черниговская, Полтавская и Днепропетровская области.

В Полтавской области раздаются взрывы

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

"Скоростная цель на Миргород!" - предупредили военные.

Начиная с 11:32 в указанных областях объявили отбой тревоги.

Напомним, 15 июня в Полтавской области тоже гремели взрывы.

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Полтавская область Взрывы
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