В Полтавской области раздаются взрывы

В Полтавской области 16 июня прогремели взрывы. В регионе была объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

"В Полтавском районе был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.

Через несколько минут издание сообщило о повторных звуках взрывов в Полтавской области.

"Последний раздался в Миргородском районе", - добавили журналисты.

Воздушная тревога

В 10:56 в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, "покраснели" Кировоградская, Черкасская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Харьковская, Сумская, Черниговская, Полтавская и Днепропетровская области.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

"Скоростная цель на Миргород!" - предупредили военные.

Начиная с 11:32 в указанных областях объявили отбой тревоги.

Напомним, 15 июня в Полтавской области тоже гремели взрывы.