В Полтавской области раздаются взрывы
В Полтавской области 16 июня прогремели взрывы. В регионе была объявлена тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
"В Полтавском районе был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.
Через несколько минут издание сообщило о повторных звуках взрывов в Полтавской области.
"Последний раздался в Миргородском районе", - добавили журналисты.
Воздушная тревога
В 10:56 в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, "покраснели" Кировоградская, Черкасская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Харьковская, Сумская, Черниговская, Полтавская и Днепропетровская области.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
"Скоростная цель на Миргород!" - предупредили военные.
Начиная с 11:32 в указанных областях объявили отбой тревоги.
Напомним, 15 июня в Полтавской области тоже гремели взрывы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.