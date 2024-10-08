У Полтавській області хочуть заблокувати Telegram: що відомо
У Полтавській області хочуть заборонити месенджер Telegram. Про такі плани стало відомо ще раніше, 3 жовтня, під час засідання депутатської комісії ОДА з питань регламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Зміст".
Наразі відомо, що Полтавська обласна рада на наступному сесійному засіданні має розглянути цю ініціативу, оскільки члени депутатської комісії з питань регламенту одноголосно виступили з рекомендацією заборонити цей месенджер, у тому числі посилаючись на роз'яснення українських спецслужб щодо небезпеки додатку.
Зокрема під час засідання комісії один з депутатів звернув увагу на те, що йому довелося реєструватися через Telegram, щоб потрапити на сайт Державного аграрного реєстру. Також депутати зазначили, що "сервери Telegram знаходяться у Санкт-Петербурзі", через що існує ризик передачі приватної інформації в Росію.
Заборона Telegram в Україні
Месенджер Telegram був заснований у серпні 2013 року російським підприємцем Павлом Дуровим, який до цього заснував підсанкційну російську соціальну мережу "ВКонтакте". Telegram має близько 900 млн активних користувачів щомісяця.
В Росії у Дурова неодноразово вимагали доступ до чатів користувачів. Офіційно засновник месенджера відмовляв у цьому російській владі, однак адміністратори водночас не блокують акаунти російських пропагандистів, а також військових, які публічно поширюють заклики до насильства проти українців, у тому числі підтримують війну та погрожують громадянам інших країн. Через це в Україні виникли сумніви щодо "нейтралітету" та безпеки месенджеру.
Також у цьому році Дуров був заарештований у Франції. Його звинуватили у сприянні тероризму, наркоторгівлі, шахрайстві, відмиванні грошей, продажі краденого й сексуальних злочинах проти дітей, а також у тому, що він не модерував сервіс і не працював зі слідством.
Після цього стало відомо про зміни у роботі месенджера. Telegram буде розкривати IP-адреси та номери телефонів людей, які порушують правила месенджера. Таким чином, були оновлені "Умови використання" та "Політика конфіденційності" додатку.
Нещодавно стало відомо, що за рекомендацією Ради національної безпеки та оборони України у Раді заборонили користування месенджером. Важливо зазначити, що це стосується саме працівників апарату ВРУ та не обмежує використання Telegram в особистих цілях.
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