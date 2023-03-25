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У Полтавській області чутимуть постріли: в ОВА пояснили причину

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Полтавська область, Субота 25 березня 2023 10:12
У Полтавській області чутимуть постріли: в ОВА пояснили причину Фото: у Полтавській області чутимуть постріли (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Полтавській області жителів попереджають про звуки пострілів. Причиною тому є навчання військових у одній із громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"25 березня у Лубенській громаді проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій!" - написав Лунін.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області попереджали про вибухи у зв'язку з навчаннями українських військових.

Додамо, раніше захисники північного кордону України провели масштабні навчання.

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