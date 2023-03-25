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В Полтавской области будут слышны выстрелы: в ОВА объяснили причину

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Полтавская область, Суббота 25 марта 2023 10:12
В Полтавской области будут слышны выстрелы: в ОВА объяснили причину Фото: в Полтавской области будут слышны выстрелы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Полтавской области жителей предупреждают о звуках выстрелов. Причиной тому являются учения военных в одной из общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"25 марта в Лубенском обществе будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие!" - написал Лунин.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области предупреждали о взрывах в связи с учениями украинских военных.

Ранее защитники северной границы Украины провели масштабные учения.

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