У Полтавській області чули вибухи, в низці регіонів працює ППО

Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу балістичного озброєння в областях, де оголошено сигнал повітряної тривоги.

За попередніми даними, вибухи було чути у Лубенській громаді Полтавської області.

Також у Повітряних силах повідомили про "шахеди" на кордоні Черкаської та Вінницької областей, а також у Харківській та Полтавській областях. Там працює ППО.

Нагадаємо, сигнал повітряної тривоги оголошено у ряді центральних областей України ввечері вівторка, 31 жовтня.

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