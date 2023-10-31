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У Полтавській області чули вибухи, в низці регіонів працює ППО

Ілюстративне фото: у Полтавській області чули вибухи, в низці регіонів працює ППО (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Звуки схожі на вибухи було чути у Полтавській області ввечері вівторка 31 жовтня. Там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу балістичного озброєння в областях, де оголошено сигнал повітряної тривоги.

За попередніми даними, вибухи було чути у Лубенській громаді Полтавської області.

Також у Повітряних силах повідомили про "шахеди" на кордоні Черкаської та Вінницької областей, а також у Харківській та Полтавській областях. Там працює ППО.

Нагадаємо, сигнал повітряної тривоги оголошено у ряді центральних областей України ввечері вівторка, 31 жовтня.

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