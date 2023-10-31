В Полтавской области слышали взрывы, в ряде регионов работает ПВО

Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистического вооружения в областях, где объявлен сигнал воздушной тревоги.

По предварительным данным, взрывы были слышны в Лубенской общине Полтавской области.

Также в Воздушных силах сообщили о "шахедах" на границе Черкасской и Винницкой областей, а также в Харьковской и Полтавской областях. Там работает ПВО.

Напомним, сигнал воздушной тревоги объявлен в ряде центральных областей Украины вечером вторника, 31 октября.

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