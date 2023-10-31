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В Полтавской области слышали взрывы, в ряде регионов работает ПВО

Иллюстративное фото: в Полтавской области слышали взрывы, в ряде регионов работает ПВО (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Звуки, похожие на взрывы, были слышны в Полтавской области вечером вторника 31 октября. Там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистического вооружения в областях, где объявлен сигнал воздушной тревоги.

По предварительным данным, взрывы были слышны в Лубенской общине Полтавской области.

Также в Воздушных силах сообщили о "шахедах" на границе Черкасской и Винницкой областей, а также в Харьковской и Полтавской областях. Там работает ПВО.

Напомним, сигнал воздушной тревоги объявлен в ряде центральных областей Украины вечером вторника, 31 октября.

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