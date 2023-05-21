В Полтавській області чоловік застрелив трьох людей та підірвавсь гранатою

В Полтавській області чоловік застрелив трьох сусідів після чого підірвав себе за допомогою гранати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управляння Національної поліції в Полтавській області.

"До поліції Полтавської області 21 травня, близько 14:00, надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що в м.Лохвиця чоловік застрелив трьох людей, після чого підірвався на гранаті", - повідомили правоохоронці.

За даними поліції, наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти криміналісти та вибухотехнічна служба ГУНП. Обставини та причини трагедії з'ясовують слідчі.

Начальник Головуправління поліції Полтавської області Євген Рогачов розповів, що за попередньою інформацією, місцевий 53-річний чоловік із гладкоствольної зброї застрелив двох сусідів 67 та 47 років та 63-річну сусідку, після чого повернувся у власне домоволодіння та підірвався за допомогою гранати.

Нагадаємо, днями в місті Рені Одеської області підірвався автомобіль. В момент підриву водій знаходився в авто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.