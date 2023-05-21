В Полтавской области мужчина застрелил трех человек и взорвался гранатой

В Полтавской области мужчина застрелил трех соседей, после чего взорвал себя с помощью гранаты.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Полтавской области.

"В полицию Полтавской области 21 мая, около 14:00, поступило сообщение от местных жителей, что в г.Лохвица мужчина застрелил трех человек, после чего подорвался на гранате", - сообщили правоохранители.

По данным полиции, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, специалисты криминалисты и взрывотехническая служба ГУНП. Обстоятельства и причины трагедии выясняют следователи.

Начальник Главного управления полиции Полтавской области Евгений Рогачев рассказал, что по предварительной информации, местный 53-летний мужчина из гладкоствольного оружия застрелил двух соседей 67 и 47 лет и 63-летнюю соседку, после чего вернулся в собственное домовладение и подорвался с помощью гранаты.

Напомним, на днях в городе Рени Одесской области взорвался автомобиль. В момент подрыва водитель находился в автомобиле.

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