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У Полтавській області був уражений промисловий об'єкт, є постраждалі

Понеділок 26 серпня 2024 08:01
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У Полтавській області був уражений промисловий об'єкт, є постраждалі Ілюстративне фото: у Полтавській області був "приліт" по промисловому об'єкту (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

У Полтавській області внаслідок сьогоднішньої ворожої повітряної атаки, 26 серпня, зафіксоване влучання у промисловий обʼєкт. Через удар противника у регіоні є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіпа Проніна.

"Ворог поцілив по промисловому об'єкту на Полтавщині. Травмовано п'ять людей", - розповів чиновник у своєму Telegram-каналі.

Разом з тим очільник ОВА не уточнив, про ураження якого об'єкту йдеться, та в якому районі.

Чиновник закликав жителів області на тлі масштабної повітряної тривоги перебувати в безпечних місцях.

"Не ігноруйте повітряну тривогу. Перебувайте в укриттях до відбою!" - написав він.

Комбінована повітряна атака

Зазначимо, що у Полтавській області повітряна тривога була оголошена ще близько першої години ночі 26 серпня, і вона триває досі. Загалом же спочатку сирени залунали в регіоні через запуск російськими окупантами кількох груп "Шахедів".

Нагадаємо, вже під ранок повітряна тривога була оголошена по всій Україні. Вона пов'язана із пусками крилатих ракет з російських Ту-95МС та носіїв "Калібрів" у Чорному морі.

Крім того, за даними моніторингових груп, загарбники запускали балістичні ракети з окупованого Криму.

Як поінформували у командуванні Повітряних сил, ворог підняв також 6 бортів бомбардувальників Ту-22М3, які злетіли з аеродрому "Шайковка".

Також раніше повідомлялося, що у Київській області вночі збивали "Шахеди". У КМВА розповіли, що силами та засобами ППО були знищені до 10 дронів-камікадзе противника на підльоті до столиці.

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