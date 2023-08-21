У Полтавській області арештували майно російського генерала на понад 1 млрд гривень

Правоохоронці арештували українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина, яке знаходиться у Полтавській області. Активи вартістю понад 1 млрд гривень він оформив на своїх близьких.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначили правоохоронці, Капашин обіймає посаду начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості та торгівлі РФ.

До списку заблокованих активів входять більш ніж 20 комерційних об’єктів, понад три тисячі квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавської області.

Серед арештованого майна - будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум-класу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тисяч квадратних метрів.

Загальна вартість вилучених активів становить понад 1 млрд гривень.

Заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення виїхали в Росію й отримали громадянство країни-агресора.

Зазначено, що таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у Москві.

Крім того, близькі Капашина використовували прибутки "сімейного" бізнесу для фінансування "інвестиційних" проєктів у РФ і тимчасово окупованому Донбасі. Пізніше частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів.

Під час обшуків за адресами офісних та житлових приміщень, які належать родині російського генерала, виявлено:

військову форму російського зразка;

заборонену радянську символіку і пропагандистську літературу РФ;

сувенірну продукцію та нагороди, вручені Капашину у Кремлі.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 111-1 (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму).

Вирішується питання щодо подальшої націоналізації на користь України всього арештованого російського майна фігурантів.