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В Полтавской области арестовали имущество российского генерала более чем на 1 млрд гривен

Полтавская область, Понедельник 21 августа 2023 15:26
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В Полтавской области арестовали имущество российского генерала более чем на 1 млрд гривен Фото: в Полтавской области арестовали имущество российского генерала более чем на 1 млрд гривен (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Правоохранители арестовали украинское имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина, которое находится в Полтавской области. Активы стоимостью более 1 млрд гривен он оформил на своих близких.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отметили правоохранители, Капашин занимает должность начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ.

В список заблокированных активов входят более 20 коммерческих объектов, более трех тысяч квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавской области.

Среди арестованного имущества - дом семьи Капашина, гостиницы и рестораны премиум-класса, а также офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью около 30 тысяч квадратных метров.

Общая стоимость изъятых активов составляет более 1 млрд гривен.

Заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, проживавших в Украине, но накануне полномасштабного вторжения уехали в Россию и получили гражданство страны-агрессора.

Отмечено, что таким образом российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, получаемых от коррупционных схем в Москве.

Кроме того, близкие Капашина использовали доходы "семейного" бизнеса для финансирования "инвестиционных" проектов в РФ и временно оккупированном Донбассе. Позже часть этих денег направлялась в бюджет страны-агрессора в виде уплаты налогов и сборов.

В ходе обысков по адресам офисных и жилых помещений, принадлежащих семье российского генерала, обнаружено:

  • военную форму российского образца;
  • запрещенную советскую символику и пропагандистскую литературу РФ;
  • сувенирная продукция и награды, врученные Капашину в Кремле.

В настоящее время продолжается расследование в рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 4 ст. 111-1 (проведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора);
  • ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
  • ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма).

В настоящее время решается вопрос дальнейшей национализации в пользу Украины всего арестованного российского имущества фигурантов.

Напомним, ранее в Украине арестовали активы заместителя председателя Белгородской областной думы России, владельца группы компаний "Агро-Белогорье" Владимира Зотова. Сумма заблокированного имущества составляет более 180 млн гривен.

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Служба безопасности Украины Полтавская область
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