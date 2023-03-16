UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Полтавській області заплановані навчальні стрільби

Фото: у Полтавській області сьогодні можлива стрільба (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Полтавській області 16 березня проводитимуть навчальні стрільби у Лубенській і Піщанській громадах. Жителів попередили про звуки пострілів.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

" Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - попередив Лунін

Нагадаємо, станом на ранок 16 березня в усіх областях була оголошена повітряна тривога через злет російського Міг-31К.

Водночас речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначає, що у Чорному морі зафіксована нетипова активність ворога. Росія вивела багато допоміжного флоту і намагається демонструвати присутність.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухиПолтавская область