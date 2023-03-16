У Полтавській області заплановані навчальні стрільби

У Полтавській області 16 березня проводитимуть навчальні стрільби у Лубенській і Піщанській громадах. Жителів попередили про звуки пострілів.
Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.
" Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - попередив Лунін
Нагадаємо, станом на ранок 16 березня в усіх областях була оголошена повітряна тривога через злет російського Міг-31К.
Водночас речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначає, що у Чорному морі зафіксована нетипова активність ворога. Росія вивела багато допоміжного флоту і намагається демонструвати присутність.