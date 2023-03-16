В усіх областях повітряна тривога. Зафіксований зліт російського МіГ-31К
В Україні сьогодні, 16 березня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Відомо про активність російської авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Повітряну тривогу в Україні оголосили о 9:05. Про загрозу з повітря попередили жителів всіх областей.
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє про зліт російського винищувача МіГ-31К у Білорусі. Цей літак є ймовірним носієм гіперзвукової ракети "Кинджал№"
Карта повітряних тривог станом на 9:15
Нагадаємо, станом на ранок 16 березня у Чорному морі знаходиться 20 російських кораблів, серед яких 4 ракетоносії.
Водночас речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначає, що у Чорному морі зафіксована нетипова активність ворога. Росія вивела багато допоміжного флоту і намагається демонструвати присутність.
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