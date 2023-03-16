В усіх областях повітряна тривога. Зафіксований зліт російського МіГ-31К

В Україні сьогодні, 16 березня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Відомо про активність російської авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу в Україні оголосили о 9:05. Про загрозу з повітря попередили жителів всіх областей. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє про зліт російського винищувача МіГ-31К у Білорусі. Цей літак є ймовірним носієм гіперзвукової ракети "Кинджал№" Карта повітряних тривог станом на 9:15