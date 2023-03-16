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В усіх областях повітряна тривога. Зафіксований зліт російського МіГ-31К

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Україна, Четвер 16 березня 2023 09:16
В усіх областях повітряна тривога. Зафіксований зліт російського МіГ-31К Фото: в Україні машстабна повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні сьогодні, 16 березня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Відомо про активність російської авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу в Україні оголосили о 9:05. Про загрозу з повітря попередили жителів всіх областей.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє про зліт російського винищувача МіГ-31К у Білорусі. Цей літак є ймовірним носієм гіперзвукової ракети "Кинджал№"

Карта повітряних тривог станом на 9:15

В усіх областях повітряна тривога. Зафіксований зліт російського МіГ-31К

Нагадаємо, станом на ранок 16 березня у Чорному морі знаходиться 20 російських кораблів, серед яких 4 ракетоносії.

Водночас речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначає, що у Чорному морі зафіксована нетипова активність ворога. Росія вивела багато допоміжного флоту і намагається демонструвати присутність.

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