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У Полтавській області заплановані навчальні стрільби

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Полтавська область, Четвер 16 березня 2023 13:01
У Полтавській області заплановані навчальні стрільби Фото: у Полтавській області сьогодні можлива стрільба (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Полтавській області 16 березня проводитимуть навчальні стрільби у Лубенській і Піщанській громадах. Жителів попередили про звуки пострілів.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

" Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - попередив Лунін

Нагадаємо, станом на ранок 16 березня в усіх областях була оголошена повітряна тривога через злет російського Міг-31К.

Водночас речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначає, що у Чорному морі зафіксована нетипова активність ворога. Росія вивела багато допоміжного флоту і намагається демонструвати присутність.

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