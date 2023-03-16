У Полтавській області заплановані навчальні стрільби

Фото: у Полтавській області сьогодні можлива стрільба (Getty Images)

У Полтавській області 16 березня проводитимуть навчальні стрільби у Лубенській і Піщанській громадах. Жителів попередили про звуки пострілів.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

" Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - попередив Лунін