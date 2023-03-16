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В Полтавской области запланированы обучающие стрельбы

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Полтавская область, Четверг 16 марта 2023 13:01
В Полтавской области запланированы обучающие стрельбы Фото: в Полтавской области сегодня возможна стрельба (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Полтавской области 16 марта обучающие стрельбы будут проводить в Лубенской и Песчанской общинах. Жителей предупредили о звуках выстрелов.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на руководителя Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - предупредил Лунин.

Напомним, по состоянию на утро 16 марта во всех областях была объявлена воздушная тревога из-за взлета российского Миг-31К.

В то же время пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что в Черном море зафиксирована нетипичная активность врага. Россия вывела множество вспомогательного флота и пытается демонстрировать присутствие.

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