В Полтавской области запланированы обучающие стрельбы

В Полтавской области 16 марта обучающие стрельбы будут проводить в Лубенской и Песчанской общинах. Жителей предупредили о звуках выстрелов.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на руководителя Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram .

"Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - предупредил Лунин.

Напомним, по состоянию на утро 16 марта во всех областях была объявлена воздушная тревога из-за взлета российского Миг-31К.

В то же время пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что в Черном море зафиксирована нетипичная активность врага. Россия вывела множество вспомогательного флота и пытается демонстрировать присутствие.