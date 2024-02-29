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Полтавських школярів будуть навчати керуванню дронами

Фото: полтавських учнів шкіл будуть навчати керувати дронами (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У полтавських школах провели спеціалізовані курси для вчителів з методів роботи з дронами. Незабаром дану дисципліну запровадять для дітей у школах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП.

"Відтепер на уроках учні навчатимуться тактичній медицині, мінній безпеці, орієнтуватися на місцевості та керувати БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Так, для вчителів із "Захисту України" в Академії неперервної освіти імені Остроградського військовими було проведено відповідні курси. У їх рамках українські захисники демонстрували методи роботи з дронами.

Як зазначається, дрони для навчання ще потрібно закупити.

"Також обговорили планування і проведення 3-денних навчальних зборів, які є обов’язковими під час викладання предмета "Захист України", - повідомили наостанок в Полтавському обласному ТЦК та СП.

 

Дрони у війні РФ проти України

Російсько-українська війна вивела бойові безпілотники на новий рівень. Особливо FPV-дрони, які ефективно вражають особовий склад противника та техніку, вартість якої кратно перевищує вартість таких БпЛА.

Детальніше про FPV-дрони та про те, чи здатен мільйон безпілотників забезпечити перемогу, - у матеріалі РБК-Україна.

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Полтавская область