Особливо ефективний у нічних операціях: ЗСУ випробували новий ударний дрон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Розробники зі SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Безпілотник може завдавати точних ударів й особливо ефективний у нічних операціях - у нього топові нічні візуальні системи", - написав Федоров.

Як зазначив міністр, дальність дії дрона - до 10 км, він може нести навантаження до 6 кг, має високоточну систему керування. Окрім того, Shoolika mk6 стійкий до впливу РЕБ.

"Сили оборони вже випробували Shoolika mk6 і дали свій фідбек: дрон важливий для тактичних операцій, особливо в нічний час, - додав Федоров.

Наразі безпілотник перебуває в процесі кодифікації НАТО. У планах розробників - покращити систему штучного інтелекту для автономних місій і камер, щоб краще шукати цілі та змінювати курс для коригування ударів з повітря.

Мільйон FPV-дронів для ЗСУ

Ще у грудні минулого року президент України Володимир Зеленський розповів, що у 2024 році в нашій країні планують виробити та передати захисникам мільйон безпілотників. Пізніше стало відомо, що йдеться лише про FPV-дрони.

Нещодавно повідомлялося, що Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони цього року планує підписати контракти на "сотні тисяч" безпілотників.

Більш детально про те, чи може така кількість дронів змінити хід війни, у коментарі РБК-Україна розповіли експерти.