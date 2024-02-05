ua en ru
Пн, 05 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Особливо ефективний у нічних операціях: ЗСУ випробували новий ударний дрон

Україна, Понеділок 05 лютого 2024 18:11
UA EN RU
Особливо ефективний у нічних операціях: ЗСУ випробували новий ударний дрон Фото: ударний дрон Shoolika mk (t.me/zedigital)
Автор: Тетяна Степанова

Учасники Brave1 створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6, який оснащений нічними візуальними системами. Українські бійці вже випробували новий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Розробники зі SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Безпілотник може завдавати точних ударів й особливо ефективний у нічних операціях - у нього топові нічні візуальні системи", - написав Федоров.

Як зазначив міністр, дальність дії дрона - до 10 км, він може нести навантаження до 6 кг, має високоточну систему керування. Окрім того, Shoolika mk6 стійкий до впливу РЕБ.

"Сили оборони вже випробували Shoolika mk6 і дали свій фідбек: дрон важливий для тактичних операцій, особливо в нічний час, - додав Федоров.

Наразі безпілотник перебуває в процесі кодифікації НАТО. У планах розробників - покращити систему штучного інтелекту для автономних місій і камер, щоб краще шукати цілі та змінювати курс для коригування ударів з повітря.

Мільйон FPV-дронів для ЗСУ

Ще у грудні минулого року президент України Володимир Зеленський розповів, що у 2024 році в нашій країні планують виробити та передати захисникам мільйон безпілотників. Пізніше стало відомо, що йдеться лише про FPV-дрони.

Нещодавно повідомлялося, що Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони цього року планує підписати контракти на "сотні тисяч" безпілотників.

Більш детально про те, чи може така кількість дронів змінити хід війни, у коментарі РБК-Україна розповіли експерти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Михайло Федоров дрони Мінцифра
NEWS
Що відбувається в Авдіївці та чому вона стала нав'язливою ідеєю Путіна
Що відбувається в Авдіївці та чому вона стала нав'язливою ідеєю Путіна
DAILY
У пошуках компромісу. Якою буде мобілізація в Україні і що не так із новим законопроектом
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна У пошуках компромісу. Якою буде мобілізація в Україні і що не так із новим законопроектом